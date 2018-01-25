МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американские парламентарии избегают диалога с российскими коллегами, поскольку боятся его, убеждён сенатор Виктор Озеров, включённый в 2014 году в санкционный список США.

Озеров в 2014 году в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка

"У меня эти санкции желания общаться ни с американскими, ни с европейскими партнерами, ни даже с коллегами из Австралии, в санкционном списке которой я также нахожусь, не отбили. Напротив, я всегда открыт к диалогу. Но, к сожалению, наши зарубежные партнеры этого диалога или не хотят, или они его боятся. Боюсь, что второе преобладает", — заявил Озеров в интервью РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что санкции США не внесли никаких изменений ни в его работу, ни в личную жизнь, ни в политические взгляды.

"Более того, тем самым я чувствую себя сопричастным тому, что делается у нас в стране. Я согласен с тем, что делается и во внутренней, и во внешней политике России. И поэтому горжусь тем, что так же не даю кому-то покоя, как и окрепшая Россия в целом. Так что мне все равно, сколько санкции в отношении меня ещё будут действовать", — заключил он.