Собянин назвал обеспечение порядка на митингах первоочередной задачей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным правоохранителям с призывом обеспечить должный правопорядок в ходе шествий, митингов и других акций в насыщенном масштабными событиями 2018 году.

"В 2018 году в марте пройдут выборы президента, в сентябре — выборы мэра. Летом, между двумя избирательными кампаниями, Москва примет чемпионат мира по футболу, крупнейший спортивный праздник со времён Олимпиады-80. В столицу приедут сотни тысяч гостей. В этих условиях обеспечение правопорядка в ходе митингов, шествий, других политических акций на вокзалах, в аэропортах, на стадионах и просто местах массового пребывания людей является задачей номер один", — заявил Собянин в среду в ходе расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве.

Градоначальник выразил уверенность, что личный состав ГУ МВД совместно с Росгвардией и другими органами охраны правопорядка успешно справятся с поставленными задачами "обеспечения законности и порядка в ходе массовых мероприятий".