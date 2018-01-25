В Госдуме рассказали о взаимодействии российских парламентариев с ПАСЕ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Проблем в коммуникации российских парламентариев с ПАСЕ нет, в Москве надеются, что у РФ будет все больше единомышленников в вопросе изменения регламента Ассамблеи, заявил в четверг спикер ГД Вячеслав Володин.

"Главный позитивный момент — что диалог идет, этот диалог позитивен, и мы исходим из того, что итогом этого диалога должно быть изменение регламента, которое защитит пава национальных делегаций… Надеемся, что у нас все больше будет единомышленников в этом вопросе", — сказал Володин журналистам.

Спикер ГД также подчеркнул, что у парламентариев нет "проблем с коммуникацией" с ПАСЕ.

Российская делегация, как и в предыдущие три года, не принимает участия в работе сессии ПАСЕ, которая открылась 22 января в Страсбурге. Россия с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.