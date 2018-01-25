Усс рассказал, как президент мирил его с Хлопониным

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в интервью РИА Новости рассказал, как после выборов главы региона в 2002 году его и победившего по итогам второго тура Александра Хлопонина мирил президент РФ.
На вопрос, какие отношения связывают его с Хлопониным, ныне –вице-премьером РФ, Усс ответил: "Хорошие".
"Он был моим главным конкурентом на выборах губернатора края в 2002 году. Мы с ним сделали очень мощную избирательную кампанию, пожалуй, самую громкую в новейшей истории региона. В итоге нас вызывал к себе и мирил президент. Несмотря на столь бурный финал, с первых дней совместной работы мы выстроили конструктивные отношения, что является, скорее, исключением, чем правилом для российской политической среды. И такая атмосфера сопровождает наши контакты все эти годы", — сказал врио губернатора Красноярского края.
По его словам, Хлопонин – человек с удивительным личностным обаянием.
"Он для меня в этом смысле образец для подражания", — добавил Усс.