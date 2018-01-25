Усс рассказал, как президент мирил его с Хлопониным

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в интервью РИА Новости рассказал, как после выборов главы региона в 2002 году его и победившего по итогам второго тура Александра Хлопонина мирил президент РФ.

В 2002 году после гибели губернатора Красноярского края Александра Лебедя были назначены внеочередные выборы. В первом туре с небольшим отрывом в 2,4% лидировал председатель законодательного собрания региона Александр Усс. Губернатор Таймырского автономного округа (сейчас входит в состав Красноярского края) Александр Хлопонин занял второе место. По итогам второго тура победу одержал Хлопонин, набрав 48% голосов против 42% у Усса. Избирательная комиссия Красноярского края дважды признавала выборы недействительными. В первый раз это решение отменил суд, во второй – ЦИК РФ. Хлопонин оставался губернатором края до января 2010 года.

На вопрос, какие отношения связывают его с Хлопониным, ныне –вице-премьером РФ, Усс ответил: "Хорошие".

"Он был моим главным конкурентом на выборах губернатора края в 2002 году. Мы с ним сделали очень мощную избирательную кампанию, пожалуй, самую громкую в новейшей истории региона. В итоге нас вызывал к себе и мирил президент. Несмотря на столь бурный финал, с первых дней совместной работы мы выстроили конструктивные отношения, что является, скорее, исключением, чем правилом для российской политической среды. И такая атмосфера сопровождает наши контакты все эти годы", — сказал врио губернатора Красноярского края.

По его словам, Хлопонин – человек с удивительным личностным обаянием.

"Он для меня в этом смысле образец для подражания", — добавил Усс.

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