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Политика

Замглавы Минюста представил ЕСПЧ позицию Москвы по жалобам Навального

20:1924.01.2018
(обновлено: 22:06 24.01.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фотоАлексей Навальный на заседании Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уполномоченный РФ при ЕСПЧ замглавы Минюста Михаил Гальперин рассказал о доводах, которые он привел в Страсбурге в пользу правомерности мер, примененных к Алексею Навальному во время задержаний на несанкционированных массовых акциях в 2012-2014 годах.

Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ранее в среду Минюст РФ сообщил, что Гальперин, выступая на слушаниях в Большой палате ЕСПЧ в рамках пересмотра постановления по жалобам Навального, "со ссылками на прецедентную практику самого Европейского суда, а также конкретные доказательства и факты привел доводы об отсутствии нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в рассматриваемом деле".

Факты и цифры

"Наша позиция основана на фактах, которые сам заявитель представляет. Например, он утверждает, что является жертвой политического преследования, так как власти не согласовывают ему митинги. Приведенные сегодня цифры свидетельствуют, что уровень согласования его митингов составляет около 80%, что в целом соответствует практике согласования всех митингов", — сказал Гальперин РИА Новости по телефону из Страсбурга.

По его словам, на слушании были приведены цифры, что в конце прошлого года примерно за месяц Навальному было согласовано 250 мероприятий по всей стране, из которых он сам явился на 26 и при этом участвовал в пяти несогласованных митингах. "Очевидно совершенно, что он сознательно участвует в несогласованных акциях, чтобы получать популярность в связи с арестом и якобы преследованием. Это было продемонстрировано на сегодняшнем заседании", — отметил собеседник агентства.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В своей жалобе Навальный заявляет, что право на собрание абсолютно и государство не может требовать никакого уведомления о митинге, сообщил Гальперин. В тоже время по тем эпизодам, которые сегодня рассматривались судом, очевидно, что там было сознательное нарушение закона, когда митинги проводились во время, прямо запрещенное законом, то есть ночью — ранним утром, как в мае 2012 года, или после 22 часов как на Пушкинской площади, добавил он.

А как в Европе?

Ещё одна жалоба касается того, что заявителя доставляют в отдел полиции для составления протокола, а не оформляют документы на месте. "Мы адресовали суд к видеозаписям, которые свидетельствуют, что при провождении Навального в автобус при задержании его сопровождает толпа сторонников, которая окружает автобус, раскачивает его, то есть вокруг него формируется агрессивная среда. В любой стране Совета Европы полиция пытается удалить такой раздражитель в отделение полиции", — отметил он.

Гальперин рассказал, что Минюст проанализировал законодательство всех 47 стран Совета Европы, и в 13 странах законодательство о митингах такое же, как в РФ, либо более жёсткое.

Относительно обвинений Навального, что правоохранители применяют жесткие методы в отношении демонстрантов, Гальперин предложил ЕСПЧ сравнить действия российской полиции в отношении Навального с последними событиями в странах Совета Европы, где полиция применяла слезоточивый газ, собак, резиновые пули. "Ни в одном эпизоде с участием Навального ничего подобного не было, никаких жёстких применений спецсредств", — указал Гальперин.

Здание Конституционного суда РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Он сообщил, что открытых процессов по этому делу больше не ожидается, решения суда можно ожидать через полгода-год.

В феврале 2017 года Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека по жалобе Навального и постановил выплатить ему 63 тысячи евро. Жалобы Навального касались его арестов и задержаний во время гуляний 8 мая 2012 года, митингов в марте 2012 года и 24 февраля 2014 года.

Тогда Минюст России заявил, что считает сомнительным избранный судом метод к расчету суммы так называемой "справедливой" компенсации, который демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения Конвенции.

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Политика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Сepreu _
Ну тут, насколько я понимаю, либералы и украинцы постараются дизлайками создать видимость своей многочисленности.
20:28
24.01.2018
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Александр Токарев
хватит о нем говорить и писать... лучше объясните причем фэйсбук при коментах о спорте?....
20:50
24.01.2018
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