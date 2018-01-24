Глава МИД Италии посетит Москву 1 февраля, сообщил источник

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Москве 1 февраля ожидают с визитом министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Мы ожидаем его с визитом 1 февраля", — рассказал журналистам источник в ведомстве.