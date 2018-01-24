В ЕР рассказали о скандальных проектах, находящихся на рассмотрении Госдумы

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится ряд скандальных законопроектов, например предложения сделать праздником день взятия Парижа, а государственным гимном — "Боже, царя храни", подобные инициативы бросают тень на авторитет парламента, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Скандальные инициативы — они тоже продолжают вноситься в этом созыве. Только сейчас у нас на рассмотрении — сделать государственным праздником день взятия Парижа, сделать государственным гимном "Боже, царя храни", вернуться к юлианскому календарю, приравнять сожительство к законному браку, дать работодателям право увольнять работников за нахождение в нетрезвом состоянии в нерабочее время и так далее и тому подобное", — заявил Исаев журналистам.

Авторы таких инициатив, подчеркнул парламентарий, "рассчитывают на пиар". "С нашей точки зрения, в данном случае авторы, может быть, выигрывают тактически, но стратегически проигрывают, поскольку страдает авторитет парламента, а значит каждого депутата", — отметил Исаев.