ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Россия усилит свое влияние в мире в случае избрания Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я думаю, что он очень популярен и я думаю, что есть много недопонимания в американских СМИ. Но он невероятно популярен, он привел Россию к большому росту, и у нас есть такие показатели…. Поэтому я думаю, что Россия, безусловно, усилит свое влияние", — сообщил он, отвечая на вопрос, как избрания президента РФ Владимира Путина повлияет на влияние РФ в мире.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.