Япония заинтересована в скорейшей реализации проектов с Россией, заявил Абэ

ТОКИО, 24 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Япония продолжит вести переговоры для "скорейшей реализации" проектов с Россией, сказал премьер-министр Синдзо Абэ, отвечая на вопросы депутатов в нижней палате парламента.

"Что касается совместной экономической деятельности, то мы ведем с Россией переговоры на различных уровнях с тем, чтобы как можно скорее реализовать различные проекты, не нарушая при этом юридической позиции обеих стран. Цель – решить проблему принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют южнокурильские острова Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп – ред.) и заключить мирный договор. Для достижения этой цели все правительство в единстве упорно ведет переговоры", — сказал Абэ.

Кроме того, он отметил, что Япония "упорно ведет с Россией различные переговоры, включая вопросы обеспечения безопасности".