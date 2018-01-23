Путин заявил о намерении расширять сотрудничество с Аргентиной

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия намерена расширять координацию с Аргентиной в международных организациях, разделяет приоритеты страны как нынешнего председателя "Группы двадцати", сказал президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что РФ намерена развивать связи с Аргентиной и по линии интеграционных объединений.
Путин сказал, что Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине. "Разделяем аргентинские приоритеты в "двадцатке" и настроены на практическое взаимодействие в их продвижении", — сказал президент РФ.
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