Путин рассказал, как прошли переговоры с аргентинским коллегой

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Переговоры лидеров России и Аргентины прошли конструктивно, в деловой атмосфере, вновь подтвержден настрой на поступательное развитие двусторонних связей и укрепление партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.
Он отметил, что Россию и Аргентину связывает историческая крепкая дружба и взаимовыгодное сотрудничество.
"Отношения между нашими странами были установлены еще в 1885 году и всегда основывались на принципах уважения и учета интересов друг друга. На переговорах с господином Макри был вновь подтвержден настрой на поступательное развитие межгосударственных связей, всестороннее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства", — добавил Путин.
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