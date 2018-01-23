Захарова прокомментировала вопрос западных СМИ о здоровье Лаврова

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вопрос западных СМИ о здоровье министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее о том, не заболел ли дипломат, представитель одного из западных СМИ спросил у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Тот ответил, что в Кремле ничего не знают о каких-либо проблемах со здоровьем у Лаврова, и добавил, что "все у нас нормально".

"После того, как агентство "Блумберг" попросило Кремль уточнить данные о болезни Лаврова, Лавров попросил уточнить у "Блумберг", чем он болеет. Агентство "Блумберг", вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов", — написала в связи с этим Захарова на своей странице в Facebook.