Бальбек считает, что у Украины нет возможностей перегнать флот из Крыма

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек считает, что у Украины нет технических возможностей для перегона флота за пределы полуострова, но в этом "стыдно признаться".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов Россия готова пригласить украинских специалистов. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

"Украине стыдно признаться, что у неё нет технических возможностей и достаточного количества специалистов для перегона флота и бронетехники за пределы Крыма. Чтобы "толкнуть" военную технику, в течение трех лет стоящую на приколе, понадобятся недели и целые подразделения профессиональных ремонтников — а где их взять? Ведь все профессионалы разбежались из армии", — заявил Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что приехавшие в Крым украинские специалисты смогут лично увидеть, как на самом деле живут жители Крыма, что тоже, по его мнению, является нежелательным для украинских властей.

"Ремонтные бригады, что называется, вживую убедятся, как живут в Крыму, и этот фактор господина Климкина пугает больше всего. И самое главное, вернувшись в Украину, ремонтники расскажут, что видели. А, значит, опять потревожат умы населения "кремлёвской пропагандой", — подытожил Бальбек.