Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму проект о статусе "детей войны"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским внесли в Госдуму проект, который предлагает закрепить на федеральном уровне статус "дети войны" и установить для этой категории меры социальной поддержки, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к документу, действующее федеральное законодательство не определяет категорию граждан "дети войны".

"Некоторые субъекты Российской Федерации самостоятельно определили указанную категорию, а также набор мер социальной поддержки для нее. Установление в отдельных субъектах Российской Федерации мер социальной поддержки гражданам, родившимся во время Великой Отечественной войны, вызывает горячие споры, поскольку подходы к определению указанной категории различны", — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта предлагают установить статус "дети войны" постоянно проживающим на территории России гражданам РФ, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Кроме того, для лиц этой категории предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1 тысячи рублей, преимущество при приеме в организациях социального обслуживания, а также внеочередное обслуживание организациями, предоставляющими социальные услуги на дому.

Как отмечается, в федеральном законодательстве по вопросам социальной защиты граждан применяется общий принцип, согласно которому гражданину, имеющему право на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, такие меры предоставляются по одному основанию и по выбору гражданина.

"Принимая во внимание особые заслуги данной категории граждан, поскольку подавляющее большинство из них испытали на себе все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, а после ее окончания на их плечи легло восстановление разрушенного народного хозяйства, его развитие, предлагается не распространять указанный принцип на предоставление меры поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты", — говорится в пояснительной записке.