МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия переживает период становления новой гражданской политической нации, считает председатель совета фонда "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Я считаю, что Россия переживает период становления новой гражданской политической нации. Этого, может быть, никогда прежде не было, это очень интересный процесс и своего рода воодушевления, и тех необычайно острых внутриполитических дискуссий, которые свидетельствуют, как ни странно, о здоровом процессе, попытке понимания, кто мы такие, куда мы идём, какова наша система ценностей. Это нормальная дискуссия, как бы она кое-кого или многих из нас ни пугала, вне зависимости от наших политических или ценностных взглядов ", — сказал Быстрицкий, открывая дискуссию на площадке клуба "Валдай".

В клубе "Валдай" в понедельник был представлен ежегодный прогноз "Международные угрозы 2018 года", который был подготовлен аналитическим агентством "Внешняя политика".