Россия прорабатывает вопрос очередной поставки гумпомощи Йемену

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос очередной поставки гуманитарной помощи Йемену, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Россия вносит вклад в облегчение положения йеменцев. В прошлом году самолетами МЧС в Сану и Аден было направлено свыше 40 тонн гуманитарной помощи. Сейчас прорабатывается вопрос о проработке очередной партии нашего гуманитарного содействия народу Йеменской Республики", — сказал Лавров.

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.