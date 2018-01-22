Москва намерена продолжить диалог с йеменскими хуситами

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва намерена продолжить диалог с хуситами и другими силами, от которых зависит ситуация вокруг Йемена, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы договорились с господином министром продолжать тесные контакты как напрямую, так и через наше посольство в Йемене, которое по соображениям безопасности было перевезено из Саны в Эр-Рияд", — заявил Лавров по итогам переговоров со своим йеменским коллегой Абделем Маликом Аль-Махляфи.

"Одновременно мы продолжим наш диалог с хуситами, с другими йеменскими политическими объединениями, со всеми заинтересованными государствами, включая арабскую коалицию, от которых зависит дальнейшее развитие событий в этой стране и вокруг нее, побуждая всех, кто может внести свой вклад в успокоение ситуации и переход от военного сценария к политическому диалогу, как можно скорее сделать это", — заявил Лавров по итогам переговоров с йеменским коллегой Абделем Маликом Аль-Махляфи.