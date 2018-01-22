Клишас призвал отвечать на санкции США по принципу взаимности

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Реагировать на санкции США ответными мерами Россия должна лишь в исключительных случаях, отталкиваясь от принципа взаимности, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор в 2014 году в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США. В 2017 году Конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

"Идти же на ответные меры Россия должна только в исключительных случаях, отталкиваясь от принципа взаимности, совершая лишь ответные, зеркальные действия, как это было сделано, например, в случае с принятием закона о признании иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", — заявил Клишас РИА Новости.

В качестве примера он привёл принятый 12 января Госдумой в первом чтении законопроект, автором которого также является сенатор и который направлен на совершенствование правового регулирования деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В частности, законопроект предусматривает требования к учреждению российских организаций иностранными СМИ-иноагентами, к маркировке их информации, напомнил парламентарий.

Помимо этого, устанавливается возможность признания физического лица иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, при наличии установленных законом признаков, в том числе, при распространении материалов среди неограниченного круга лиц и получении финансирования за счет средств иностранных источников, сказал Клишас.

"Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть, что предлагаемые законопроектом изменения носят ответный характер и на данный момент аналогичные меры предусмотрены в американском законодательстве", — добавил он.

Глава комитета выразил уверенность в том, что новые санкции, если Вашингтон примет решение об их расширении, не окажут никакого влияния на межгосударственные отношения России и США.

"Санкции выглядят уже несколько комично, и сами отношения ухудшить достаточно сложно, они и так находятся на нижайшем уровне", — заявил Клишас.

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