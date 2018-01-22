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Политика

Клишас назвал неэффективными санкции США против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6446)
11:0022.01.2018
(обновлено: 11:29 22.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкАндрей Клишас. Архивное фотоАндрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, включённый в 2014 году в санкционный список США, отмечает, что результата санкции так и не достигли — позиция фигурантов списка по ряду международных вопросов осталась прежней.

Алексей Кудрин на XII Международной конференции по вопросам евразийской интеграции. 31 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россия недооценивает новые санкции США, заявил Кудрин
Клишас в 2014 году в числе других граждан РФ был включен в санкционный список США.

"Введённые санкции, которые по существу являются мерами внеправового репрессивного характера и направлены на оказание давления с целью изменения отстаиваемой позиции, лично на меня, как и на моих коллег, в отношении которых они введены, не оказали никакого влияния. Позиции, которых мы придерживались по ряду международных вопросов, остались прежними, и в связи с введением санкций они не были скорректированы", — заявил Клишас РИА Новости.

По его словам, введение подобных односторонних мер не только не согласуется с базовыми международными правовыми принципами, но и вступает в противоречие с "принципом свободы слова и принципом народного представительства, в соответствии с которым на парламентариях лежит ответственность за выражение и отстаивание интересов представляемого ими населения".

Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовет!. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Новое качество российской экономики: что именно имел в виду Путин
"С этой точки зрения санкции продемонстрировали исключительно свою неэффективность и деструктивный характер", — сказал глава комитета.

Клишас также отметил, что от санкций никак не пострадало международное межпарламентское сотрудничество, и межпарламентская дипломатия от этого не пострадала, напротив, количество контактов с другими государствами только увеличилось.

"В связи с введением санкций, безусловно, изменилась география встреч, обсуждаемая проблематика. Вместе с тем, те позиции, которые отстаивает Российская Федерация на международной арене, а именно приверженность принципам международного права с учётом необходимости уважения и соблюдения государственного суверенитета, находит положительный отклик у представителей стран, с которыми мы сотрудничаем и развиваем межгосударственные отношения", — подчеркнул сенатор.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, в результате санкций оказались "практически свёрнуты" лишь контакты российских парламентариев с их американскими коллегами.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

Полный текст интервью читайте здесь>>

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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