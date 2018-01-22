Абэ рассказал о потенциале отношений между Японией и Россией

ТОКИО, 22 янв — РИА Новости. Япония будет развивать отношения с Россией для решения территориального вопроса и заключения мирного договора между двумя странами, заявил в понедельник японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая с программной речью в парламенте своей страны.

"Мы будем углублять японо-российские связи, еще более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырех северных островах", — сказал Абэ, имея в виду южные Курилы, на которые претендует Токио.

"Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией", — отметил Абэ, пообещав последовательно выполнять договоренности саммита 2016 года в Японии.

На основе доверительных отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, как подчеркнул Абэ, он намерен "строить отношения сотрудничества с Россией прежде всего по вопросам северокорейских проблем и различным международным вопросам".

Отношения с Россией, как сказал премьер, имеют наибольший потенциал.