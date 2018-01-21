Пескова не обижает, когда его называют рупором Кремля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, что его не обижает, когда его называют рупором Кремля.

"Нет", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия1".

Он также рассказал о сложностях совмещения рабочего графика и семейной жизни. По словам Пескова, это связано не только с его работой, но и с графиком его супруги.

"Потому что у нее график точно такой же, особенно сейчас, вот когда она занималась постановкой уже своего собственного шоу, спектакля, и у меня командировки, у нее разъезды. Я ночью прихожу с работы, она ночью уезжает работать, потому что лед не так легко найти в Москве, это тяжело, не хватает друг друга. Но с другой стороны, так многие живут, практически все, сейчас все много работают", — сказал он.

В программе также показали совместного ребенка Пескова и фигуристки Татьяны Навки Надежду, которая считает, что ее папа работает Русланом, а мама — Людмилой. Это связано с новогодним ледовым шоу Навки "Руслан и Людмила".