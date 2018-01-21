Лавров: "полуофициальные" предложения США со стороны России остаются в силе

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Предложения "non paper", сделанные Россией США весной прошлого года, остаются в силе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Весной 2017 года после переговоров в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что российская сторона передала США предложения по сотрудничеству. В частности, Тиллерсон упомянул взаимодействие в сфере кибербезопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что Россия передала Штатам список предложений в "полуофициальном" формате "non-paper". По словам Рябкова, предложения России касаются борьбы с киберпреступлениями, с махинациями с банковскими картами и с посягательствами на интеллектуальную собственность.

"Предложения в силе всегда. Мы никогда не "встаем в позу", а стараемся понять контекст тех действий, которые предпринимают американцы или другие наши коллеги", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос, остаются ли эти предложения по налаживанию отношений в силе.

По оценке министра, в российско-американских отношениях сейчас имеет место сочетание целого ряда факторов, "которые обуславливают такую беспрецедентную агрессивность, как сейчас принято говорить, американского истеблишмента".