Лавров: уровень русофобии сейчас выше, чем во времена холодной войны

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Нынешняя "заряженность на русофобию" беспрецедентна, такого не было даже во времена холодной войны, когда между США и СССР были идеологические разногласия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону", — сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

По словам Лаврова, "тогда была такая негативная стабильность двух жестких блоков, двух мировых систем — социалистической и империалистической".

"Сейчас нет никаких идеологических разногласий. У всех рыночная экономика, демократия, кто бы как к ней ни относился. <…> Тем не менее даже при отсутствии идеологических разногласий остается конкуренция, что абсолютно нормально. Но конкуренция должна быть честной", — добавил глава российского МИД.