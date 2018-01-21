В Кремле видят потенциал для вывода из пике отношений с США

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Россия и США обладают потенциалом для того, чтобы вывести из пике нынешние отношения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Надо признать, что все-таки в наиболее острых ситуациях контакты осуществляются. Там, в сирийских делах, по линии военных контакты в наиболее чувствительных вопросах имели и имеют место. Все мы знаем о контактах по линии спецслужб, это говорит о том, что потенциал-то есть, и он очень богатый, просто нужно вывести весь комплекс двусторонних отношений из пике, в которое он вошел и пока никак не выходит", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия 1".