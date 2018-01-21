У Путина и Трампа могли бы сложиться хорошие отношения, считает Песков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренняя атмосфера в США по отношению к нашей стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Кажется. Более того, мы в этом уверены, потому что, конечно, скажем так, мы вряд ли имеем с вами право давать оценку тому, что происходит в США, во внутриполитическом плане, несмотря на обвинения, которые звучат в адрес нашей страны, но, тем не менее, очевидно, что внутренняя обстановка, скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны", — сказал Песков в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", отвечая на вопрос, могли бы наладиться отношения между президентами. Программа выходит в эфире телеканала "Россия1".

"Перспективы есть, и насколько я могу сказать, и контакт достаточно доброжелательный у них", — подчеркнул Песков.