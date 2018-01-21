Песков рассказал о волнении перед пресс-конференциями с Путиным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что волнуется вести пресс-конференцию с Владимиром Путиным, в которой выступает модератором не первый год, как и сам президент.

"Конечно, как можно не волноваться! Конечно, там — это очень сложное мероприятие. И хотя, конечно, наверное, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, ну, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме, как здесь. И он больше всех волнуется, но – и организаторы – технические организаторы мероприятия, к коим я себя причисляю, конечно, тоже – как правило, накануне не спят", — сказал Песков в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, волнуется ли он вести ежегодные пресс-конференции с Путиным.

Он признался, что перед пресс-конференцией спит "минимально", также нервничает и переживает за то, как пройдет мероприятие.

Кроме того, Песков боится непредвиденных ситуаций во время пресс-конференций. "Боюсь непредвиденных ситуаций. Ведь техника может сломаться, и в самый ответственный момент это выходит из строя, да, когда пропадает звук, ломается микрофон, еще что-то… Вы знаете, в какой-то момент мне, мне было очень некомфортно, я опасался, что президенту будут заданы какие-то некомфортные вопросы", — пояснил он.

По его словам, с годами он понял, что "для президента не бывает некомфортных вопросов".

"Они, может быть, некомфортны для меня, но президент очень легко, скажем так, препарирует любые некомфортные вопросы. И, конечно, каждая, каждая пресс-конференция президента – это же такая совершенно особенная и непредсказуемая драматургия, а президент – он тоже человек", — подытожил Песков.