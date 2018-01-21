Кисляк рассказал рецепт налаживания отношений между Россией и США

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Софеда, экс-посол России в США Сергей Кисляк рассказал в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ рецепт налаживания российско-американских отношений: по его словам, американцы должны "вернуться к состоянию нормальности в своей собственной политической жизни".

"Для того чтобы у нас были нормальные отношения с американцами, очень важно, чтобы они вернулись к состоянию нормальности в своей собственной политической жизни. К нормальному пониманию, что отношения с Россией и взаимодействие с ней отвечает не только нашим интересам, но и их еще больше", — сказал Кисляк.

При этом он подчеркнул, что "здесь, если что-то делать, надо не нам, а американцам". По словам Кисляка, президент России всегда открыт к совместной работе.

"В конечном счете, с их (американской – ред.) стороны сделано все, чтобы напряженность в наших отношениях была, как она есть", — отметил он.

Экс-посол России в США добавил, что у него не было "никаких иллюзий" после избрания Дональда Трампа. "Мы очень хорошо понимали главное, что США — это большой политический корабль, разворачивать который очень трудно. У США сложились собственные представления о собственном месте в мире. Это место доминирующей силы", — сказал Кисляк.