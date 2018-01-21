МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пленум ЦК КПРФ пройдет в Подмосковье 27 января, сообщается на сайте партии.

"27 января 2018 года в Подмосковье состоится III (январский) Пленум ЦК КПРФ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие пройдет в селе Рождествено Истринского района Московской области. В пресс-службе партии сообщили РИА Новости, что повестка мероприятия станет известна позже.

Прошлый пленум ЦК КПРФ, прошедший в конце декабря, поддержал выдвижение на пост президента России в 2018 году директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Согласно решению декабрьского пленума, лидер КПРФ Геннадий Зюганов должен был возглавить Совет народно-патриотических сил, который, как предполагалось, окажет помощь Грудинину в политической борьбе.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.