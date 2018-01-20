Источник сообщил о возможном визите группы конгрессменов из США в Россию

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Группа американских конгрессменов готовится нанести визит в Россию, вероятно, через полгода, сообщил РИА Новости диписточник в Вашингтоне.

"Готовится другая поездка конгрессменов. Она прорабатывается, но ничего не решено пока", — рассказал источник.

Собеседник агентства отметил, что если такая поездка и состоится, то пройдет она приблизительно "через полгода".

Список делегации пока неизвестен.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо решили воздержаться от поездки в Россию после того, как Москва отказала в визе их коллеге-демократке Джинн Шахин.

В посольстве России в США назвали "абсолютной неправдой" заявление о том, что визит ряда конгрессменов в Россию был отменен по вине российской стороны. В дипмиссии сообщали, что предлагали "различные пути выхода из ситуации, включая соглашение по выдаче виз парламентариям из черных списков на взаимной основе, однако это предложение было отклонено американской стороной".

Как ранее отмечал посол России в США Анатолий Антонов, во время недавней встречи с американским послом в РФ Джоном Хантсманом, в частности, обсуждался вопрос восстановления межпарламентских связей.