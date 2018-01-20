ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Группа американских конгрессменов готовится нанести визит в Россию, вероятно, через полгода, сообщил РИА Новости диписточник в Вашингтоне.
Собеседник агентства отметил, что если такая поездка и состоится, то пройдет она приблизительно "через полгода".
Список делегации пока неизвестен.
Ранее американские СМИ сообщали о том, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо решили воздержаться от поездки в Россию после того, как Москва отказала в визе их коллеге-демократке Джинн Шахин.
Как ранее отмечал посол России в США Анатолий Антонов, во время недавней встречи с американским послом в РФ Джоном Хантсманом, в частности, обсуждался вопрос восстановления межпарламентских связей.