ООН, 19 янв — РИА Новости. Россия готова сотрудничать с США и другими сторонами по урегулированию проблем Ближнего и Среднего Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Сотрудничать с США, другими внешними игроками, с региональными державами в урегулировании проблем Ближнего и Среднего Востока мы готовы всегда. И мы ценим наш диалог, который развивается даже в эти непростые времена", — заявил Лавров.

"Но подавать… все проблемы Ближнего Востока как упирающиеся в то, что Иран мешает их урегулировать, мы не можем, потому что это не правда. Иран – крупная держава. Требовать от Ирана, чтобы Иран никуда не влезал, извините за грубое выражение, невозможно", — оговорился он.