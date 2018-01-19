Лавров рассказал от чего зависит налаживание отношения между Россией и США

ООН, 19 янв — РИА Новости. Перспективы налаживания отношений Москвы и Вашингтона будут зависеть от способности президента США Дональда Трампа справится с политическими интригами в США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Желание и президента Казахстана, и руководителей других стран видеть российско-американские отношения в более хорошем состоянии, чем в том, в котором они сейчас находятся, зависит не от качества посредников. Это прежде всего зависит от готовности США вести разговор на равноправной, взаимоуважительной основе и от способности президента Трампа противостоять откровенно внутриполитическим интригам, направленным против него самого, интригам, в которых используется русофобская карта", — сказал Лавров.