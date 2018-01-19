НЬЮ-ЙОРК, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что США со временем осознают необходимость развивать взаимодействие с РФ, в том числе в сфере международной безопасности.

"Мы видим, как все беды (в США — ред.) сваливают на РФ и играют на внутриполитическом поле в эту русофобскую игру с очень негодными целями. Но я уверен, что время тех, кто все это затевает, пройдет и Соединенные Штаты осознают, что в их коренных национальных интересах развивать взаимодействие с РФ, в том числе и с точки зрения международной безопасности, о которой сегодня так много беспокоимся", — сказал Лавров на пресс-конференции.