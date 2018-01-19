Лавров и Слуцкий встретятся с главой МИД Йемена

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Йемена Абдель Малик Аль-Махляфи 21-23 января посетит с рабочим визитом Москву, где проведет встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"21-23 января Москву с рабочим визитом посетит заместитель председателя совета министров, министр иностранных дел Йеменской Республики Абдель Малик Аль-Махляфи. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, а также беседа с председателем комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Л.Э.Слуцким", — сообщили в МИД РФ.

Согласно сообщению МИД РФ, значительное внимание на переговорах в Москве будет уделено развитию ситуации в Йемене после убийства членами хуситского движения "Ансар Алла" в декабре 2017 года бывшего президента этой страны Али Абдаллы Салеха.