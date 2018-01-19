В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Аргентины

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 23 января в Москве на встрече с главой Аргентины Маурисио Макри обсудит политику, экономику, будет подписано совместное заявление, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать третьего января в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Маурисио Макри, который будет находиться в России с официальным визитом. Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут cовместное заявление и сделают заявления для СМИ.