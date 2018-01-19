В Госдуме создали совет по законотворчеству с участием экспертов и ученых

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Совет по законотворчеству с участием экспертов и представителей науки создан в Госдуме, соответствующее положение подписал спикер Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента в пятницу.

Решение о создании совета было принято в ноябре 2017 года. Он займется анализом и оценкой актуальных проблем российского законодательства, подготовкой предложений по их решению, а также вопросами повышения эффективности законотворческого процесса.

"Кроме депутатов Государственной Думы в состав совета вошли представители научного и экспертного сообщества, руководители ведущих вузов страны, ряда общественных объединений и организаций", — говорится в сообщении.

Главой совета стал спикер Госдумы. Его заместителями назначены первый зампред нижней палаты Александр Жуков и ректор "Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов. Ответственный секретарь совета — председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отмечается, что основными задачами совета являются анализ состояния и тенденций развития российского законодательства, экспертная оценка законопроектов, а также подготовка предложений по вопросам его совершенствования, в том числе дальнейшей систематизации и кодификации.