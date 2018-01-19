Косачев и Толстой встретятся с генсеком Совета Европы 23 января

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские парламентарии встретятся в Страсбурге 23 января с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, сообщил РИА Новости его пресс- секретарь Дэниел Хольтген.

В начале этой недели первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев впервые с момента кризиса 2016 года примут участие в заседании комиссии по рассмотрению вопроса гармонизации органов Совета Европы. Поездка планируется на 23 января. С 22 по 26 января в ПАСЕ будет проходить январская сессия.

Глава группы "Объединенные европейские левые" в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс рассказал РИА Новости, комментируя предстоящую встречу, что "в этом новом комитете примут участие парламентарии всех 47 стран-членов, в том числе те, которые пока не участвуют в Парламентской ассамблее (как это будет в случае с Россией, когда в январе она не представит необходимые для аккредитации документы)". "Мандат комитета заключается в обсуждении будущего функционирования Ассамблеи, включая необходимость согласования правил двух статутных органов — Комитета министров и Ассамблеи", — пояснил он.

Отвечая на просьбу агентства подтвердить возможность встречи Косачева и Толстого с Ягландом, Хольтген указал: "Я могу подтвердить, что такая встреча состоится в тот же день, что и заседание подкомиссии ПАСЕ, во вторник".

В пятницу постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона не видит подвижек в восстановлении в полном объеме полномочий делегации РФ в ПАСЕ; пока нет оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы. Комментируя РИА Новости позицию России, Хольтген призвал дождаться предстоящей встречи представителей РФ и ПАСЕ.

"Диалог начнется во время сессии ПАСЕ на следующей неделе. Подождем, когда этот разговор состоится ", — добавил он.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и ряда других прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.