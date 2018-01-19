Постпред в ПАСЕ: у РФ нет причин менять позицию по взносам в Совет Европы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская сторона не видит подвижек в восстановлении в полном объеме полномочий делегации РФ в ПАСЕ; пока нет оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы, заявил в интервью РИА Новости постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и ряда других прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

"В связи с лишением Российской Федерации права принимать полноценное участие в работе одного из уставных органов СЕ, а именно Парламентской ассамблеи Совета Европы, руководством страны было принято решение о приостановке выплат части взноса за 2017 год. На данный момент нет подвижек в выполнении, по сути, единственного требования российской стороны – о безусловном восстановлении в полном объеме полномочий нашей парламентской делегации в ПАСЕ", — сказал Солтановский.

"Соответственно, пока нет и оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы", — добавил высокопоставленный дипломат.

По его словам, что касается статуса основного плательщика, "при утверждении проекта бюджета Организации на 2018-19 годы никаких заявлений о намерении понизить свой статус, как это сделала, например, Турция, с нашей стороны не было".