МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская сторона не видит подвижек в восстановлении в полном объеме полномочий делегации РФ в ПАСЕ; пока нет оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы, заявил в интервью РИА Новости постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.
В конце июня прошлого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.
"Соответственно, пока нет и оснований для изменения позиции по выплатам в бюджет Совета Европы", — добавил высокопоставленный дипломат.
По его словам, что касается статуса основного плательщика, "при утверждении проекта бюджета Организации на 2018-19 годы никаких заявлений о намерении понизить свой статус, как это сделала, например, Турция, с нашей стороны не было".