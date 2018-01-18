Комитет Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект о волонтерстве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на заседании в четверг рекомендовал принять во втором чтении законопроект о статусе волонтерских организаций с рядом поправок, одна из которых касается волонтёрской деятельности церкви.

Законопроект, в частности, определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций.

"Мы специально внесли поправку о том, что религиозные организации могут наравне со всеми остальными организаторами волонтёрской деятельности также поддерживаться государством в рамках госпрограмм", — заявил журналистам глава комитета Сергей Гаврилов.

Он подчеркнул, что в соответствии с данной поправкой закон, если он будет принят, не затронет собственно богослужебную деятельность религиозных организаций.

"Мы считаем, что в этом осуществляется функция отделения церкви от государства в области богослужебной деятельности. Но ничуть не ущемлена социальная миссия церкви", — сказал глава комитета.

Документ также уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица. Помимо этого предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими организациями.