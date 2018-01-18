Главы трех комитетов Госдумы посетят США по приглашению конгрессменов

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов поедут в США по приглашению американских конгрессменов для участия в ряде мероприятий, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"По приглашению конгрессменов Аксаков, Никонов и Макаров поедут в США", — сказал Володин журналистам в четверг.

Как пояснил один из членов Совета Госдумы, на заседании которого было принято решение о командировании депутатов, речь идет о поездке в Вашингтон в начале февраля.

"Это будет 66-й молитвенный завтрак… Это первый четверг, как правило, февраля каждого года, проходит все время в одном месте в Вашингтоне. Обязательно участие президента США, но самое главное, что там все собираются вместе, и там огромное количество мероприятий, где просто, зная друг друга много лет, можно спокойно сидеть за столом и… просто поговорить", — сказал он журналистам.