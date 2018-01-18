Тверской губернатор Руденя стал четвертым в медиарейтинге глав регионов ЦФО

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя улучшил свои позиции в итоговом медиарейтинге глав регионов ЦФО за 2017 год по сравнению с 2016 годом; тогда он занимал пятое место, сейчас — четвертое, сообщает пресс-служба правительства Тверской области со ссылкой на исследование компании "Медиалогия".

Согласно исследованиям, результаты Рудени в общероссийском списке губернаторов также заметно улучшились: в 2016 году — 30-е место, в 2017-м — 21-е.

"Весь 2017 год медиарейтинг губернатора Игоря Рудени находился на стабильно высоком уровне. Считаю, что на результат повлияли как открытая информационная политика главы региона, так и большое количество знаковых управленческих решений, определивших социально-экономическую повестку Тверской области", — прокомментировала РИА Новости результаты исследования ио ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская.

По ее словам, особое внимание среди решений губернатора привлекли масштабная кампания по ремонту дорог в Твери и муниципальных образованиях, начало строительства школ в областном центре впервые за 15 лет, строительство детской поликлиники, открытие после длительной реконструкции Императорского путевого дворца.

"На годовой медиарейтинг также, безусловно, повлияли итоги избирательной кампании, прошедшей в Единый день голосования 10 сентября. Кандидаты партии "Единая Россия" на выборах депутатов разных уровней в Тверской области получили более 85% мандатов. В том числе, в Тверской городской думе 25 мандатов из 33 достались "единороссам", предвыборный список которых возглавлял Руденя", — заметила Скаковская.

Рейтинг губернаторов основан на медиаиндексе — показателе, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.

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