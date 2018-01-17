Депутат Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв – РИА Новости. Депутаты Нижнего Новгорода на заседании в среду избрали депутата Госдумы РФ Владимира Панова новым главой города.

На этот пост, претендовали два кандидата. Кроме Панова, выдвинутого врио губернатора Нижегородской области, это глава администрации городского округа Шахунья Роман Кошелев, выдвинутый группой депутатов городской думы. Кандидатуры Панова и Кошелева 12 января были одобрены конкурсной комиссией.

После перехода Нижнего Новгорода на одноглавую систему управления главу города избирают депутаты думы из кандидатов, которых представит конкурсная комиссия. В ее состав вошли пять представителей гордумы и пять человек, назначенных распоряжением врио губернатора. В ходе заседания оба кандидата представили свои программы по развитию города и ответили на вопросы депутатов.

Депутаты гордумы Игорь Богданов (фракция "Справедливая Россия") и Николай Сатаев (фракция КПРФ) заявили о поддержке кандидатуры Панова на должность главы города. Исполняющая полномочия председателя гордумы Елизавета Солонченко сообщила, что фракция " Единой России", конечно же, поддерживает Панова и приняла решение о консолидированной голосовании за него.

"Выдано бюллетеней 43, недействительных — 0. Голоса распределились следующим образом: за Романа Кошелева — 2, за Владимира Панова — 41. В результате тайного голосования Панов избран главой города", — огласил результаты председатель счетной комиссии Дмитрий Барыкин.