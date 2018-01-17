МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Совете Федерации начата разработка законопроекта, предусматривающего предотвращение внешнего влияния на внутриполитические процессы в России, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"В декабре прошедшего года прошла встреча президента России с советами палат Федерального Собрания… Президентом был озвучен ряд важных инициатив, к работе над которыми мы уже приступили. Среди них — демографический пакет; реализация новых мер, направленных на возвращение в Россию капиталов; вопросы предотвращения внешнего влияния на внутриполитические процессы и многое другое", — заявила Матвиенко на заседании Совфеда.