МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. КПРФ и "Справедливая Россия" (СР) могут объединиться под начальством коммунистов к следующим парламентским выборам для укрепления своих позиций в Думе и в регионах, заявил РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин во вторник.

Ранее председатель СР Сергей Миронов сообщил журналистам, что давно вынашивает идею объединения с КПРФ, и назвал коммунистов в исторической перспективе ближайшими союзниками эсеров. До этого в СМИ появилась информация о том, что после выборов президента РФ в марте возможно объединение СР и ЛДПР. Миронов опроверг эти данные, аргументировав это тем, что у ЛДПР нет идеологии, а есть только яркий лидер

"Теоретически возможно все, но, скорее всего, это произойдет в преддверии следующих парламентских выборов для взаимного усиления и укрепления фракции в следующей Государственной думе", — сказал Мухин, отвечая на вопрос о том, возможно ли слияние двух парламентских партий.

Он пояснил, что на данном этапе КПРФ вряд ли пойдет на подобный альянс по двум причинам. Первой причиной, по мнению политолога, являются приближающиеся президентские выборы. Вторая причина — это наметившийся раскол в рядах коммунистической партии, уточнил эксперт.

"Возможно, Сергей Миронов несколько предугадывает события, потому что очевидно, что у Геннадия Зюганова (председателя КПРФ) очень большие проблемы внутри партии в связи с выдвижением Павла Грудинина. Не все в партии поддерживают это выдвижение, и вполне вероятен раскол. В случае этого раскола, действительно, возникает возможность объединения со "Справедливой Россией" с целью сохранения региональной сетки и сохранения крупной политической структуры", — отметил Мухин.

Он добавил, что в случае слияния двух партий лидирующие позиции оставят за собой коммунисты. Политолог уверен, что КПРФ не будет заинтересовано объединяться на паритетных началах и будет воспринимать СР как младшего партнера.