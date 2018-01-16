Главу фракции КПРФ в Мосгордуме планируют избрать 24 января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вопрос о руководителе фракции КПРФ в Московской городской думе могут решить на следующей неделе, 24 января, в ходе закрытого собрания депутатов, при этом на должность главы фракции претендуют все четыре ее члена, сообщил РИА Новости руководитель аппарата фракции КПРФ Сергей Тимохов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что руководство КПРФ определилось с кандидатом на пост главы фракции столичного парламента. По сведениям, предоставленным газете лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, с большой вероятностью место руководителя фракции в Мосгордуме займет вице-спикер городского парламента, член фракции КПРФ Николай Губенко.

"Скорее всего, собрание депутатов фракции по этому вопросу будет проходить 24 января. И на нем будет решен этот вопрос. По регламенту Мосгордумы мы должны провести перерегистрацию фракции, а документы должен подписать ее руководитель. Нам установлен срок — две недели после начала работы думы после каникул, 24 января — это уже крайнее время, когда нам надо принять это решение", — сказал Тимохов.

Комментируя сообщение "Коммерсанта" о вероятном избрании Губенко на этот пост, Тимохов подчеркнул, что все четыре депутата фракции рассматриваются в равной степени.

"У нас четыре депутата, поэтому все равно рассматриваются. По нашим уставным документам мы должны получить рекомендации Центрального комитета партии. Оттуда никаких документов мы во фракции пока мы не получили", — добавил он.

Президент России Владимир Путин 5 октября освободил Вадима Потомского от должности губернатора Орловской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Андрея Клычкова, ранее возглавлявшего фракцию КПРФ в Мосгордуме.