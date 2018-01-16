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Политика

Без ажиотажа: как прошел первый день работы нового консульского центра США

14:3416.01.2018
(обновлено: 14:35 16.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРабочие у нового здания посольства США в МосквеРабочие у нового здания посольства США в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Первый день работы нового консульского центра посольства США в Москве начался во вторник без особого ажиотажа и очередей. Небольшое столпотворение создали лишь танцоры из Сибири, собирающиеся на гастроли в США, в остальном консульский отдел работает в привычном режиме, не считая новых интерьеров и жестких правил проноса телефонов.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГосударственный флаг на новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Государственный флаг на новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8

"Зеленый" и Белый дома

Консульский отдел посольства США в России со вторника принимает заявителей в новом здании по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8. Его окна, к слову, выходят на российский Белый дом.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Как сообщили в посольстве, на дворовой территории с южной стороны здания, где и находится вход в консульский отдел, разбит большой сад площадью 20 соток, где высажены "растения, типичные для данного региона, чтобы они поддавались уходу круглый год". Внимание к растительности — это не прихоть американских дипломатов, а осознанная политика "экологической рациональности". Как заявляют в посольстве, при строительстве активно использовались экологически эффективные материалы и технологии.

Архитектором здания выступила фирма из штата Миссури "Хельмут, Обата и Кассабаум". Описывая ее дизайнерские решения, посольство говорит о космической тематике. Впрочем, снаружи на это указывает лишь стеклянная изгородь, на которую нанесен "галактический" орнамент. В остальном здание представляет собой просто многоэтажный стеклянный короб, окаймленный оранжевым кирпичом – типичное офисное здание Москвы.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГосударственная эмблема на новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Государственная эмблема на новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8

Технологии vs политика

Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новое здание было заложено еще в октябре 2013 года — за несколько месяцев до февральского переворота на Украине и последовавшего за этим ухудшения отношений России и США. Госдеп рассчитывал, что перенос консульского отдела в новое здание позволит повысить пропускную способность консульского отдела и, соответственно, принимать большее число посетителей — только на первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований.

Однако сбыться этому пока не суждено. Высылка при Бараке Обаме 35 семей российских дипломатов, закрытие доступа к загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне за якобы имевшие место попытки "вмешательства РФ" в ход президентских выборов в США привели к ответным мерам Москвы. Она, слегка повременив с реакцией и дав время администрации Дональда Трампа для исправления ситуации, предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Соединенные Штаты не пошли на смягчение конфликта, а напротив, временно приостановили выдачу виз в РФ и потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке. Потом выдача виз возобновилась, но в посольстве признают, что пока не смогут в полной мере использовать потенциал нового здания.

"После сокращения персонала у нас осталось лишь 40% штата и всего 12 консульских офицеров. Вместе они занимаются как неиммиграционными, так и иммиграционными визами, а также консульскими услугами для американских граждан", – заявлял в интервью "Независимой газете" генеральный консул США в РФ Лоуренс Тоби.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМонитор с информацией для посетителей в новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Монитор с информацией для посетителей в новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8

Просто все новое

Дмитрий Песков во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В день начала работы нового здания в Большом Девятинском переулке к восьми часам утра, когда обычно собираются соискатели на американскую визу, почти никого не было.

Сотрудник копировального центра, рекламирующий свои услуги у посольства, рассказал корреспонденту РИА Новости, что, по его мнению, большого наплыва желающих во вторник вообще не будет. "В среду должен быть поток побольше, так что лучше приходи завтра", — говорит он.

Немногочисленные посетители могли ознакомиться с приветственным посланием на английском языке, которое извещает их о том, что консульский отдел с сегодняшнего дня принимает именно по этому адресу, и напоминает, что телефоны на территорию посольства проносить нельзя. Раньше в другом здании комплекса посольства США были ячейки, где можно было оставить телефоны, теперь же их нет.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
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Подошла группа молодых людей. Поначалу показалось, что это школьники или студенты на экскурсии — среди них было лишь несколько взрослых. Оказалось, это труппа Красноярского ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко, выезжающая в США, на 9:15 у них назначено собеседование. Координатор группы поясняет, что проблем при оформлении заявок на визы и назначения собеседования у них не было, несмотря на возникшие во второй половине 2017 года сложности в работе консульского отдела посольства.

"Проблем никаких не было, нас там уже знают просто. Мы едем на гастроли", — пояснил собеседник агентства.

© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрием посетителей в новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Прием посетителей в новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8

Стопка газет
© Fotolia / selling
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Как оказалось, именно с 9:15 во вторник и начался прием российских граждан. В этот момент у входа в посольство даже образовалась очередь примерно из 60-65 человек, но ее львиная доля – 49 человек – состояла из красноярских артистов. Более того, очередь у внешнего входа исчезла буквально за 15 минут. Некоторое время часть заявителей простояла у входа в само здание на внутренней территории посольства, но тем не менее, долго людям ждать не пришлось.

Примерно через час после того, как людей начали впускать внутрь, стали выходить первые посетители, прошедшие собеседование. В первую очередь выходили артисты красноярского ансамбля, которые позитивно оценили визит в новое здание.

"Все прошло прекрасно, быстро. Были ли проблемы с телефонами? Нет, мы их не брали, нас предупредили" — рассказывают они.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРабочий у здания посольства США на Большом Девятинском переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий у здания посольства США на Большом Девятинском переулке в Москве

Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Казак
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По их отзывам, прием в консульском отделе проходил быстро, внутри они провели около 35 минут. "Все намного просторнее удобнее, уютно, много места. Собеседование в одном месте, прием — в другом. О запрете проноса телефонов нас предупреждали, посольство прислало смски, мы приехали без них", — рассказывает другой участник сибирской труппы Павел Ситников.

Посетители позитивно оценили новый консульский центр, но отмечали, что не заметили ничего принципиально нового, кроме ужесточившихся правил проноса телефонов и "чистого, нового" интерьера.

"Все прошло хорошо. Но это ничем не отличается от старого (консульского центра), просто все новое. Все очень быстро, мы довольны", — рассказывает пара, продлевавшая визы.

Что касается проноса телефонов, то подавляющее большинство посетителей консульского центра во вторник рассказывали, что действительно получали уведомления от посольства о новых правилах. Некоторые же по разным причинам про это не знали – они выбегали к своим машинам, чтобы оставить телефон, отдавали его ожидающим снаружи сопровождающим или вовсе относили к живущим или работающим поблизости знакомым.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПрием посетителей в новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Прием посетителей в новом здании посольства США в Москве, расположенного по адресу: Большой Девятинский переулок, 8
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