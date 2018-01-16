МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Первый день работы нового консульского центра посольства США в Москве начался во вторник без особого ажиотажа и очередей. Небольшое столпотворение создали лишь танцоры из Сибири, собирающиеся на гастроли в США, в остальном консульский отдел работает в привычном режиме, не считая новых интерьеров и жестких правил проноса телефонов.
"Зеленый" и Белый дома
Консульский отдел посольства США в России со вторника принимает заявителей в новом здании по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8. Его окна, к слову, выходят на российский Белый дом.
Архитектором здания выступила фирма из штата Миссури "Хельмут, Обата и Кассабаум". Описывая ее дизайнерские решения, посольство говорит о космической тематике. Впрочем, снаружи на это указывает лишь стеклянная изгородь, на которую нанесен "галактический" орнамент. В остальном здание представляет собой просто многоэтажный стеклянный короб, окаймленный оранжевым кирпичом – типичное офисное здание Москвы.
Технологии vs политика
Однако сбыться этому пока не суждено. Высылка при Бараке Обаме 35 семей российских дипломатов, закрытие доступа к загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне за якобы имевшие место попытки "вмешательства РФ" в ход президентских выборов в США привели к ответным мерам Москвы. Она, слегка повременив с реакцией и дав время администрации Дональда Трампа для исправления ситуации, предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в РФ до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в США.
"После сокращения персонала у нас осталось лишь 40% штата и всего 12 консульских офицеров. Вместе они занимаются как неиммиграционными, так и иммиграционными визами, а также консульскими услугами для американских граждан", – заявлял в интервью "Независимой газете" генеральный консул США в РФ Лоуренс Тоби.
Просто все новое
Сотрудник копировального центра, рекламирующий свои услуги у посольства, рассказал корреспонденту РИА Новости, что, по его мнению, большого наплыва желающих во вторник вообще не будет. "В среду должен быть поток побольше, так что лучше приходи завтра", — говорит он.
Немногочисленные посетители могли ознакомиться с приветственным посланием на английском языке, которое извещает их о том, что консульский отдел с сегодняшнего дня принимает именно по этому адресу, и напоминает, что телефоны на территорию посольства проносить нельзя. Раньше в другом здании комплекса посольства США были ячейки, где можно было оставить телефоны, теперь же их нет.
"Проблем никаких не было, нас там уже знают просто. Мы едем на гастроли", — пояснил собеседник агентства.
Примерно через час после того, как людей начали впускать внутрь, стали выходить первые посетители, прошедшие собеседование. В первую очередь выходили артисты красноярского ансамбля, которые позитивно оценили визит в новое здание.
"Все прошло прекрасно, быстро. Были ли проблемы с телефонами? Нет, мы их не брали, нас предупредили" — рассказывают они.
Посетители позитивно оценили новый консульский центр, но отмечали, что не заметили ничего принципиально нового, кроме ужесточившихся правил проноса телефонов и "чистого, нового" интерьера.
"Все прошло хорошо. Но это ничем не отличается от старого (консульского центра), просто все новое. Все очень быстро, мы довольны", — рассказывает пара, продлевавшая визы.
Что касается проноса телефонов, то подавляющее большинство посетителей консульского центра во вторник рассказывали, что действительно получали уведомления от посольства о новых правилах. Некоторые же по разным причинам про это не знали – они выбегали к своим машинам, чтобы оставить телефон, отдавали его ожидающим снаружи сопровождающим или вовсе относили к живущим или работающим поблизости знакомым.