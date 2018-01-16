Медведев провел встречу экс-председателем Европейского совета

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с экс-председателем Европейского совета и бывшим премьер-министром Бельгии Херманом Ван Ромпеем.
Встреча прошла на полях Гайдаровского форума в Москве.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума — 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).