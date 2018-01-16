Министр экологии Челябинской области подала в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова подала в отставку, написав заявление губернатору региона, однако оно еще не рассмотрено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин.

По данным местных СМИ, в последнее время министерство экологии получало много жалоб от жителей региона из-за загрязнения воздуха.

"Ирина Александровна (Гладкова) написала заявление на имя губернатора по собственному желанию. Борис Александрович (Дубровский) рассмотрит его в ближайшее время", — сказал Федечкин. Причины такого решения пока не называются. Если заявление будет удовлетворено, будет назначен исполняющий обязанности министра, уточнил пресс-секретарь губернатора.

Ирина Гладкова с октября 2014 года была назначена исполняющим обязанности министра по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, а с 1 января 2015 года стала министром экологии Челябинской области.

Росгидромет ранее сообщал, что с 25 сентября до 1 октября 2017 года все посты на Южном Урале зафиксировали превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный был обнаружен радиоизотоп рутения-106. Позже, 26-27 сентября, продукты распада рутения-106 были зафиксированы в Татарстане, 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений выявлено в Волгограде и Ростове-на-Дону, с 29 сентября по 3 октября рутений-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы.

Рутений-106 не существует в природе, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты. В то же время они отмечали, что концентрация рутения-106, зафиксированная в Челябинской области, не представляет опасности. Сообщалось, что межведомственная комиссия не выявила нарушений на предприятии Росатома "Маяк" (Озерск, Челябинская область), вблизи которого фиксировалось превышение концентрации рутения-106. По данным ПО "Маяк", на предприятии в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях, радиационный фон в норме. Дубровский называл информацию о выбросе рутения-106 в Челябинской области "фейковой новостью".