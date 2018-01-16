В КПРФ соболезнуют в связи со смертью лидера движения "Трудовая Россия"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов выразил соболезнования близким скончавшегося лидера движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова, назвав его патриотом.

Анпилов скончался накануне в больнице от инсульта.

"Я соболезную родным, близким, друзьям, товарищам. Он по большому счету был патриот. Патриот именно из простой среды ", — сказал Харитонов.

Виктор Анпилов являлся российским и политическим деятелем, с 1992 по 2012 годы — председателем Исполкома общественно-политического движения "Трудовая Россия", а в период с 2012 по 2018 — почетным председателем партии.