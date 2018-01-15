Лавров рассказал о своих рабочих планах после президентских выборов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о своих рабочих планах после президентских выборов в марте заявил, что считает своей главной задачей сейчас обеспечивать эффективную работу министерства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. После выборов должно быть сформировано правительство РФ.

"Что касается марта. У нас есть конституция, которая четко определяет порядок формирования правительства, и я вас уверяю, что этот порядок будет в полной мере сохранен. Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства. И это моя сейчас главная задача", — заявил министр, отвечая на вопрос, какие у министра дальнейшие планы после выборов президента.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. По данным ВЦИОМ, он является одним из самых популярных государственных деятелей России вместе с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.