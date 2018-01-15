Россия не действует в отношениях с США в логике "око за око", заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. 15 января 2018

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва в отношениях с Вашингтоном не действует по принципу "око за око", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

По его мнению, американское руководство, "демонизируя Россию, вносит главный вклад" в нынешнюю ситуацию в отношениях между двумя государствами.

Лавров подчеркнул, что Россия "не может не отвечать на враждебные действия" США.

"Но всегда стараемся делать это аккуратно, мы не бросаемся безоглядно "зуб за зуб, око за око" — нет. Но терпеть все абсолютно незаконные действия, я сейчас не упомянул о беспрецедентном случае — захвате дипломатической собственности — не реагировать на все это нельзя", — отметил министр.